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Erzurum Ticaret Borsası, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yatırımlar ve Projeler Hakkında Görüş Alışverişinde Bulundu - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yatırımlar ve Projeler Hakkında Görüş Alışverişinde Bulundu

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik ve Genel Müdür Yardımcısı Vekili Melikşah Taşkın'ı ziyaret ederek, devam eden ve planlanan yatırımlar ile projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde süt fiyatlarının belirlenmesi, yeni süt toplama merkezlerinin oluşturulması, gençlere istihdam sağlanması, ihtisas besi sanayi bölgesi projesi, üreticilere destekler ve boğa üretim istasyonları gibi konular ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Erzurum Ticaret Borsası'na destek vereceğini belirtti ve üreticiyi kalkındırmaya yönelik projelere bütçe oluşturacaklarını ifade etti.

Erzurum Ticaret Borsası, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yatırımlar ve Projeler Hakkında Görüş Alışverişinde Bulundu
10.01.2024 - 10:40,  Güncelleme: 10:45
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Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, devam eden ve planlanan yatırımlar ile projeler hakkında görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik'i ve Genel Müdür Yardımcısı Vekili Melikşah Taşkın'ı makamında ziyaret etti.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, yaptığı görüşmelerde Süt fiyatlarının belirlenmesi. Yeni süt toplama merkezleri oluşturulması ve bu merkezlerde gençlere istihdam sağlanması. İhtisas Besi Sanayi Bölgesi projesi. Projelere dahil olan üreticilere ilave et, süt ve buzağı destekleri. Belirlenecek pilot ilçelerde meralardaki etçi kültür ırklarının gelişimi için uygun gebe düve hayvanlarının dağıtımı. Boğa üretim istasyonları oluşturulması. Şehrimizdeki hastalıktan ari çiftliklere ve damızlık merkezlerine özel buzağı desteği. Erzurum Ticaret Borsası vasıtasıyla yurtdışından süt ve et ırkı hayvanlar getirilerek projeye dahil olan üreticilere kazandırılması gibi konu başlıkları gündeme getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, yeni süt toplama merkezleri oluşturulması ve bu merkezlerde gençlere istihdam sağlanması için Erzurum Ticaret Borsası'na bütçe oluşturarak, üreticiyi kalkındırmaya yönelik yapılan projelere her zaman destek vereceğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erzurum Ticaret Borsası, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yatırımlar ve Projeler Hakkında Görüş Alışverişinde Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum Ticaret Borsası, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yatırımlar ve Projeler Hakkında Görüş Alışverişinde Bulundu - Son Dakika
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