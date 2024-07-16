Erzurum\'u Karadeniz\'e bağlayan yol güvenlik tedbiriyle korunuyor

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Erzurum'u Karadeniz'e bağlayan Olur- Artvin yolunda güvenlik tedbiri amacıyla kayalıklar çelik telle kaplanıyor.

Olur-Artvin karayolu Ormanağzı Mahallesi'nde yolun belirli kesimlerinde kayalıkların yüzeyleri çelik tor ile kapatılıyor. Oltu karayolları ekipleri, yol kenarındaki kayalıkları çelik telle kaplayarak güvenlik önlemi alıyor. Taş düşmesini önlemek amacıyla kayaların üzerine yapılan çelik tor sürücüleri rahat nefes aldırıyor. 30 derece sıcaklıkta bile çalışmalarını sürdüren ekipler zaman zaman vinç yardımıyla kayalıkların yüzeyine çelik tel çekiliyor. - ERZURUM