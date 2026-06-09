Erzurum'un İhtiyaçları için Çözüm Projesi - Son Dakika
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Erzurum'un İhtiyaçları için Çözüm Projesi

Erzurum\'un İhtiyaçları için Çözüm Projesi
09.06.2026 09:38
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Erzurum'un sorunlarını belirleyip çözüm önerileri geliştiren projede komisyon başkanlarına teşekkür edildi.

Erzurum'un mevcut ihtiyaçlarının bilimsel yöntemlerle tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konulması amacıyla yürütülen "Erzurum'un Temel İhtiyaç/Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Projesi Destek Programı" kapsamında görev alan komisyon başkanlarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Atatürk Üniversitesi koordinasyonunda ve geniş bir paydaş katılımıyla yürütülen proje çerçevesinde gerçekleştirilen törende, şehrin geleceğine ışık tutacak çalışmalara sundukları katkılar dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından komisyon başkanlarına teşekkür edildi.

Erzurum'un sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel ve kentsel gelişim alanlarında karşı karşıya bulunduğu temel meselelerin tespit edilmesini amaçlayan proje kapsamında oluşturulan çalışma komisyonları, uzun süredir sürdürdükleri titiz çalışmalarla önemli bir veri havuzu ve çözüm perspektifi ortaya koydu. Düzenlenen programda, bu sürece liderlik eden komisyon başkanlarının özverili çalışmaları takdir edilerek teşekkür belgeleri verildi.

Ortak akıl ve bilimsel yaklaşım ön planda tutuldu

Proje kapsamında farklı disiplinlerden akademisyenler, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili sektör paydaşları bir araya gelerek Erzurum'un mevcut durumunu çok yönlü şekilde değerlendirdi. Yapılan saha çalışmaları, analizler, raporlamalar ve istişare toplantıları neticesinde şehrin öncelikli ihtiyaç alanları belirlenirken, uygulanabilir ve sürdürülebilir çözüm önerileri de geliştirildi.

Kent yönetimi, ekonomi, istihdam, eğitim, sağlık, çevre, tarım, turizm ve sosyal yaşam gibi birçok başlıkta hazırlanan raporların, Erzurum'un geleceğine ilişkin karar alma süreçlerine önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Şehrimizin geleceği için güçlü bir yol haritası oluşturduk"

Programda değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum'un gelişimine katkı sunacak her çalışmanın üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Erzurum'un temel ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesine yönelik bu kapsamlı çalışma, sadece mevcut durumun ortaya konulmasını değil, aynı zamanda geleceğe yönelik somut çözüm önerilerinin geliştirilmesini de hedeflemektedir. Akademik birikimimizi, kamu kurumlarımızın tecrübesi ve paydaşlarımızın katkılarıyla bir araya getirerek şehrimizin geleceği için güçlü bir yol haritası oluşturduk. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan komisyon başkanlarımıza ve tüm ekip üyelerimize teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan sonuçların Erzurum'un kalkınmasına, yaşam kalitesinin yükselmesine ve sürdürülebilir gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Çözüm önerileri, lansman programıyla kamuoyuna sunulacak

Proje kapsamında hazırlanan kapsamlı rapor ve çözüm önerilerinin, yakın zamanda düzenlenecek geniş katılımlı bir lansman programıyla kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. Lansman toplantısında, komisyonların yürüttüğü çalışmaların sonuçları, belirlenen öncelikli sorun alanları ve bu alanlara yönelik geliştirilen çözüm önerileri ayrıntılı şekilde açıklanacak. Şehrin tüm dinamiklerini ortak bir hedef etrafında buluşturan proje, Erzurum'un geleceğine yönelik stratejik planlamalara katkı sağlamayı amaçlarken; üniversite, kamu kurumları ve toplum arasındaki iş birliğinin de önemli bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Erzurum için ortak sorumluluk bilinci

"Erzurum'un Temel İhtiyaç/Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Önerileri Projesi Destek Programı", yalnızca sorunların belirlenmesine yönelik bir çalışma olmanın ötesinde, şehrin potansiyellerini ortaya çıkaran ve gelecek vizyonunu şekillendiren bir girişim olarak dikkat çekiyor. Ortak akıl ve bilimsel yaklaşım temelinde yürütülen çalışma sonucunda ortaya konulan önerilerin, Erzurum'un kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir rehber olması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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