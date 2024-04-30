Erzurum\'un Oltu ilçesinde bulunan Ejder Vadisi doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor

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Erzurum'un Oltu ilçesi Güzelsu Mahallesi kırsalında bulunan Ejder Vadisi, ilginç oluşumlarıyla doğa fotografçıların uğrağı olmaya başladı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle son yıllarda gezi güzergahlarının önemli bir durağı olan Erzurum'da, turizm noktasındaki çeşitlilik artmaya devam ediyor. Oltu ilçesinde bulunan Ejder Vadisi bu anlamda macera severlerin keşfini bekleyen bir bölge olarak ifade ediliyor. Peri bacası ve insan yüzü şekilleri gibi çok farklı oluşumların yer aldığı kayalıklar doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Ertaş, "Bugün birkaç doğa fotografçısı arkadaşla yeni yerler keşfetmek amacı ile Oltu'da Ejder Vadisi denilen yere geldik. Sanırım ilk defa bu bölgeyi fotoğraflıyoruz. Burada çok güzel bir oluşum var görülmeye değer bir yer. Doğa fotografçıları bakımında oldukça zengin bir bölge, kırmızı taş yapısı ile oldukça dikkat çekiyor. Doğa fotoğrafçılarının dikkatini çeken bir yer. Bu güzel vadiyi herkesin görmesini isterim" dedi. - ERZURUM