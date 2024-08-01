Erzurum'un Oltu ilçesinde sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor - Son Dakika
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Erzurum'un Oltu ilçesinde sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası Vali Mustafa Çiftçi, afetin yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Selin tahrip ettiği evleri gezen Vali Çiftçi, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Vali Çiftçi, devletin tüm kurumlarının sahada olduğunu ifade etti.

01.08.2024 09:44
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Erzurum'un Oltu ilçesinde bazı mahallelerde etkili olan sel felaketi sonrası yaraların sarılması için harekete geçildi.

Oltu'nun Çatak, Nüğürcük ve Süleymanlı Mahallelerinde meydana gelen sel felaketinin ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, afetin yaşandığı bölgeye gitti. Sel sonrası ortaya çıkan manzaralar ise yaşananların vahametini gösterdi.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Erzurum İl AFAD Müdürü Selahattin Karslı ve ilçe kurum amirleri ile birlikte sel felaketinin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, selin tahrip ettiği evleri gezerek vatandaşa geçmiş olsun dileklerini iletti. Dere yatağında selden zarar gören evleri inceleyen Vali Çiftçi, devletin tüm kurumları ile sahada olduğunu ve gerekli hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Oltu ilçesinde sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'un Oltu ilçesinde sel felaketi sonrası yaralar sarılıyor - Son Dakika
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