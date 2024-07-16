Erzurum\'un Pelitli köyünde heyelan ve sel felaketi

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Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Pelitli köyünde, şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan ve sel felaketi büyük yıkıma yol açtı.

Erzurum kent merkezine 61 km uzaklıktaki Pelitli köyünde dün etkili olan ve yaşımı adeta felç eden toprak kayması ve selde can kaybı yaşanmadı. Ancak, köyde birçok ev toprak altında kalarak yıkıldı. Sel ve heyelan sonrası köyde mal kayıpları yaşandı ve birçok hayvan telef oldu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Felaketin ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumları bu bölgeye geldi. İncelemelerimiz devam ediyor, ekiplerimiz sahada görevlerini yapıyor. Burada can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Epey bir maddi hasar gözüküyor. Köyde 18 hane var. 50 civarında da vatandaşımız yaşıyor. Devlet burada gereken adımları atacak" dedi.

Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, "Yaşadığımızı bu sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için tüm imkanlarımızı sorumluluklarımızı seferber ediyoruz" dedi. - ERZURUM