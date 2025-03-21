Erzurum, UNESCO Yaratıcı Şehirler Listesi\'ne Gastronomi Şehri Olarak Girdi

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarihi şehir Erzurum'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne "Gastronomi Şehri" unvanıyla girdiğini açıkladı.

Müceldili Konağı'nda şehrin sivil inisiyatif kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte sahur yapan Başkan Sekmen, burada yaptığı açıklamada, konuyla ilgili yapılan başvurunun değerlendirildiğini ve Erzurum'un UNESCO'nun listesine girdiğini ifade etti.

Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Dadaş diyarı Erzurum'un yüzlerce yıllık mutfak kültürü, damaklarda iz bırakan eşsiz lezzetleri ve köklü gastronomi mirası, bugün artık uluslararası bir platformda hak ettiği değeri buldu. Erzurum'un tarihi kadar eski olan bu zengin sofra kültürünü dünya ile buluşturmanın onurunu yaşıyoruz. Bu başarının perde arkasında, gece gündüz demeden çalışan, şehrimize gönül veren, katkı sunan Gastronomi Şube Müdürlüğü'müz ve tüm kurumlarımızın yetkililerine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler inanıyoruz ki; birlikten kuvvet doğar. El ele, gönül gönüle vererek Erzurum'umuzu her alanda daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim bu kutlu şehrin insanlarına her daim birlikte nice hayırlı işlerde buluşmayı nasip eylesin. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne 'Gastronomi Şehri' unvanıyla giren Erzurum'umuza bu özel başarı hayırlı ve uğurlu olsun."

Asırlık lezzetlerimiz tescillendi

Başkan Mehmet Sekmen, Türk mutfağının köşe taşı Erzurum'un asırlık lezzetlerinin artık tescillendiğini vurguladı. Sekmen, şöyle devam etti: "Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, kadim şehrimizin köklü ve zengin mutfak kültürünü korumak, geliştirmek ve dünya çapında tanıtmak amacıyla gastronomi alanında önemli projeler hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalarımızın en önemli adımlarından biri olan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2025 başvurumuz, başarıyla sonuçlanmış ve şehrimiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne 'Gastronomi Şehri Erzurum' olarak dahil edilmiştir. Bu gurur verici gelişme, Erzurum'un eşsiz lezzetlerinin uluslararası düzeyde tescillendiğinin göstergesi olmuştur. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Erzurum Gastronomi Merkezi, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizi kayıt altına alıyor; aynı zamanda genç şeflerimiz ve girişimcilerimiz için düzenlediğimiz eğitim atölyeleriyle mutfak sanatlarını geleceğe taşıyoruz. Şehrimizin damak tadını yaşatmak adına düzenlediğimiz tadım etkinlikleri, yemek yarışmaları ve halk günleriyle Erzurum'un kadim lezzetlerini hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası gastronomi fuarlarında yer alıyor, Erzurum'a özgü cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı çorbası gibi tescilli lezzetlerimizi dünya sahnesine taşıyoruz. Bunun yanı sıra Atatürk Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediğimiz Gastronomi Turizmi Çalıştayı ile şehrimizin gastronomi değerlerini turizm sektörüyle entegre ederek, sektördeki tüm paydaşlarımızla birlikte Erzurum'un gastronomi vizyonunu şekillendiriyoruz. Mutfak kültürümüzün akademik anlamda da kayıt altına alınması adına yayımladığımız 'Erzurum Mutfak Kültürü' kitabımız, yüzyıllardır süregelen yemek geleneğimizi detaylı şekilde belgeleyerek araştırmacılara ve gastronomi meraklılarına kaynak teşkil ediyor." - ERZURUM