Erzurum Vali Yardımcısı Özay, hastanedeki organ bağışı standını ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Vali Yardımcısı Özay, hastanedeki organ bağışı standını ziyaret etti

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Erzurum Vali Yardımcısı Özay, hastanedeki organ bağışı standını ziyaret etti
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Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Organ Bağışı Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki standı ziyaret ederek bilgi aldı. Özay, organ bağışının hayati önem taşıdığını belirterek toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi tarafından oluşturulan organ bağışı farkındalık standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özay, organ bağışının hayati önem taşıdığını belirterek toplumsal farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü ve Organ Bağışı Koordinatörlüğü tarafından Organ Bağışı Haftası dolayısıyla oluşturulan bilgilendirme standı, protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, beraberinde 9. Kolordu Kurmay Başkanı Piyade Albay Kemal Kahraman, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ve diğer protokol üyeleriyle birlikte standı ziyaret ederek görevli sağlık personelinden organ bağışı süreçleri ve farkındalık faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Özay: Organ bağışı hayati önem taşıyor

Ziyaret sırasında organ bağışının önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, organ nakli bekleyen hastalar açısından bağışın hayati bir değer taşıdığını ifade etti.

Organ bağışının birçok insana yeniden yaşama tutunma fırsatı sunduğuna dikkat çeken Özay, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetleri önemsediklerini belirtti.

Özay, organ bağışı konusunda farkındalığın artırılmasının ve vatandaşların doğru bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir bağış, birden fazla hayata umut

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan bilgilendirme standında, organ bağışının önemi ve bağış süreçleri hakkında hasta, hasta yakınları ve vatandaşlara bilgi veriliyor.

Organ bağışında bulunmak isteyen gönüllü vatandaşların başvurularının da kabul edildiği stant aracılığıyla bağış bilincinin yaygınlaştırılması ve toplumda duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında gerçekleştirilen farkındalık çalışmalarıyla, tek bir organ bağışının birden fazla insanın hayatına umut olabileceği mesajı veriliyor.

Kaynak: İHA
Atatürk ÜniversitesiOrgan Bağışı HaftasıErzurumGüncelSağlıkYerelSon Dakika

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