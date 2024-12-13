Erzurum Valiliği'ne ISO 10002 Belgesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erzurum Valiliği'ne ISO 10002 Belgesi

Erzurum Valiliği\'ne ISO 10002 Belgesi

Erzurum Valiliği, müşteri memnuniyetini artırmak için ISO 10002 Belgesi aldı.

13.12.2024 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşlara beklentilerinin ötesinde hizmet sunmayı hedefleyen ve memnuniyet düzeylerini artırma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Erzurum Valiliği, uluslararası bir standart olan ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazandı.

ISO 10002 Belgesi, müşteri şikayetlerinin adil, şeffaf ve sistematik bir şekilde ele alınmasını sağlayarak kurumların hizmet kalitesini yükseltmesine, vatandaş memnuniyetini artırmasına ve sürekli iyileştirme süreçlerine katkıda bulunmasına olanak tanıyor. Bu kapsamda belge alım sürecinde Valilik çalışanları, bir haftalık eğitime tabi tutuldu.

Erzurum Valiliği'nde düzenlenen ISO 10002 Belgesi Takdim Töreni, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Törene, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve Türk Standartları Enstitüsü Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü İbrahim Seyhan katıldı.

Bu önemli başarıyla Erzurum Valiliği, vatandaş odaklı hizmet anlayışını bir kez daha tescillemiş oldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Erzurum Valiliği, Politika, erzurum, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum Valiliği'ne ISO 10002 Belgesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:16 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Emevi Camii’ndeki fotoğrafları ortaya çıktı MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
17:10 Rusya, Suriye’den tamamen çekiliyor Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:45:19. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Valiliği'ne ISO 10002 Belgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.