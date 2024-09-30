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Erzurum Valiliği'ne ISO 9001 Belgesi

Erzurum Valiliği\'ne ISO 9001 Belgesi

Erzurum Valiliği, hizmet kalitesini artıran ISO 9001 Belgesi'ni aldı ve uluslararası standartları onayladı.

30.09.2024 17:16
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Erzurum Valiliği vatandaşa yönelik yürütmüş olduğu hizmetler, çalışanlarına sağladığı kaliteli çalışma ortamından ötürü TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ni aldı.

TSE Bölge Müdürlüğü tarafından Erzurum Valiliği'nde yapılan iç işleyiş denetimleri ve tetkiklerin tamamlanmasının ardından, ISO 9001 standartları çerçevesinde 31 Temmuz 2024 tarihinde yapılan denetimler sonucunda belgeyi almaya hak kazandı.

TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TSE Bölge Müdürü İbrahim Seyhan tarafından Vali Mustafa Çiftçi'ye takdim edildi. Türkiye'de bu belgeye sahip 4'üncü il olan Erzurum Valiliği, bu vesileyle kamu hizmetlerini uluslararası bir standartla sunduğunu belgelemiş oldu.

Vali Mustafa Çiftçi, belgenin hak edilmesinde katkısı olan ekibe teşekkür ederek, yürütülen çalışmaların hayırlara vesile olmasını diledi.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'nin takdiminde, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, TSE Bölge Müdürü İbrahim Seyhan, TSE Baş Denetçisi Kayhan Gözgeç, Denetçi Dilara Erkayman, İl Yazı İşleri Müdür V. Cihat Sarıgül, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Hacer Türk hazır bulundu.

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşun ürün veya hizmetlerini oluşturup sunması için gerekli politikaları, iş süreçlerini ve prosedürleri belgeleyen ve dolayısıyla yüksek ürün kalitesi aracılığıyla müşteri, vatandaş memnuniyetini artıran bir sistemdir.

Dünyanın en bilinen kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile kalitelerini arttırmaya ve devamlılık sağlanmasına olanak sağlayan bir kalite yönetim sistemidir. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valiliği'ne ISO 9001 Belgesi - Son Dakika

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