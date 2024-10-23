Erzurum Valiliği'nin Kalite Yönetim Belgesi - Son Dakika
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Erzurum Valiliği'nin Kalite Yönetim Belgesi

Erzurum Valiliği\'nin Kalite Yönetim Belgesi

Erzurum Valiliği, TS-EN-ISO 9001 belgesi alarak misyon ve vizyonunu paylaştı.

23.10.2024 10:37
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Ülkemizde 'TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi'ne sahip 4 il valiliğinden biri olan Erzurum Valiliği, sistem gereği hazırlanması gereken misyon, vizyon ve politikasını paylaştı.

Erzurum Valiliği; vatandaşa yönelik yürütmüş olduğu hizmetler, çalışanlarına sağladığı kaliteli çalışma ortamından dolayı "TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi" almıştı. Valilik, kalite yönetim sistemi gereği hazırladığı misyonunu şöyle ifade etti," Erzurum Valiliği; bağlı kurum ve kuruluşları ile ilin güvenliğinin ve asayişinin sağlanması; Anayasa'da yazılı hak ve hürriyetlerin, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, yüksek teknolojiye dayalı yenilikçi eğitim ve sağlık faaliyetleri ile ilimizde yaşayan her bireyin bu hizmetlerden eşit şekilde yararlanması, nüfus ve vatandaşlık ile ilgili görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi, gerektiğinde merkezi idarenin taşra yatırımlarının yapılması, temsil ve tanıtım hizmetlerinin sunulması, kültür varlıklarının ve doğal kaynakların korunması gibi sosyal hizmetlerin kesintisiz sağlanması için ilgili kamu idareleri ile koordinasyon ve iş birliği halinde teşkilat yapısında yer alan ilgili hizmet birimlerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini, denetlenmesini etkin ve insan odaklı bir yönetim anlayışı çerçevesinde ifa eder."

Erzurum Valiliği'nin vizyonu ise şu şekilde dile getirildi, "Etkin idare anlayışıyla; ilimizde yaşayanların eğitim, sağlık, kırsal kalkınma, tarım, çevre, spor, kültür, turizm gibi tüm sosyal hizmetlerden beklentilerini en üst çalışmak, ildeki kamu kurumlarının (adli ve askeri teşkilat hariç) yatırım, hizmet ve faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini denetlemek, insan odaklı ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışanlarının ihtiyaçlarına duyarlı, öncü ve örnek bir kuruluş olmaktır."

Kalite yönetim sistemi gereği belirlenen politikada ise, " Kuruluşumuzun kalite politikası yasal şartlar çerçevesinde hizmet ve vatandaş odaklı olarak tespit edilerek hazırlanmış, yazılı hale getirilmiş ve üst yönetimin onayından sonra yayınlanmış olup Kalite El Kitabı'nda gösterilmiştir. Ayrıca, kalite politikasının tüm çalışanlara duyurulması ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesi amacıyla üst yönetimin kararı doğrultusunda eğitimler, kurum içerisinde toplantı ve sunumlar düzenlenerek Kalite Yönetim Sistemi kültürü çalışanlara aktarılmaktadır." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valiliği'nin Kalite Yönetim Belgesi - Son Dakika

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