Erzurum Valiliği, TRT iş birliğiyle etkili hitabet ve diksiyon eğitimi düzenledi

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Erzurum Valiliği tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinin bugünkü ayağı olan "Etkili Hitabet ve Diksiyon Eğitimi" TRT iş birliği ile Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleştirildi.

TRT'nin başarılı spikerlerinden Erdoğan Arıkan'ın sunumuyla gerçekleştirilen seminerde şehrimizdeki kamu kurum yönetici ve personeline etkili hitabet ve diksiyon eğitimi verildi.

İletişim, diksiyon, beden dili, tarz, davranış ve kelimelerin/dinlemenin gücü alt başlıklarında eğitimi sürdüren Arıkan, konuşurken dikkat etmemiz gereken temel noktalara değindi ve diksiyonumuzun güzel olmasının evrensel ve kendi dilimize özgü diksiyon kurallarına uymamıza bağlı olduğunu ifade etti.

Toplum içindeki yerimizi belirleyen en önemli unsurlardan birinin beden dili olduğuna dikkat çeken ünlü spiker Arıkan, salondaki kamu görevlilerini sahneye davet ederek etkili beden dili nasıl olur uygulamalı olarak aktardı.

Seminere Vali Yardımcıları Lokman Düzgün, İlyas Öztürk ve Mustafa Berk Çelik'in yanı sıra ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve personeli katıldı. - ERZURUM