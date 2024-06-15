Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nde Bayramlaşma Programları Düzenlendi

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Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nde bayramlaşma için birer program düzenlendi.

Vali Mustafa Çiftçi, Valilik personeli ile makamında bayramlaştı. Valilik binasında gerçekleşen törende vali yardımcılarının, kaymakamların, birim müdürlerinin ve çalışanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Çiftçi, personele aileleriyle birlikte huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi binasında da bayramlaşma yapıldı. Başkan Mehmet Sekmen, "Belediyemizde kıymetli mesai arkadaşlarımızla bayramlaştık. Büyük bir özveriyle çalışan değerli arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, kardeşlerime aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir bayram diliyorum. Rabbim nice bayramlara huzur içinde ulaşabilmeyi milletimize nasip etsin." dedi. - ERZURUM