Erzurum Valisi Baruş, Ahilik Haftası mesajında genç girişimcilere seslendi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Ahilik Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Vali Baruş mesajında, Ahilik kültürünün nesillerden nesillere aktarılan, toplumu birleştiren ve köklü değerleri bir arada tutan çok önemli bir fonksiyon üstlendiğini belirtti.

Vali Aydın Baruş, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet döneminden günümüze kadar milleti ve devleti güçlü kılan en önemli kurumların başında Ahilik Teşkilatı'nın geldiğini ifade etti. Ahiliğin sadece ekonomik hayatı değil; sosyal, kültürel, siyasi, dini ve askeri işlevleri de barındıran, dünyaya örnek bir medeniyet anlayışı olduğunu dile getirdi.

"Kayıp ve Nefret Tohumlarının Atılmasını Engellemiştir"

Ahilerin, esnaf teşkilatının birer üyesi olarak topluma en kaliteli ve en hesaplı hizmeti vermeyi düstur edindiğini belirten Vali Baruş, "Ahiler aynı zamanda bulundukları mahallede sosyal yardımlaşmayı, dayanışmayı ve güvenliği sağlamada aktif rol almışlardır. Kaynağını Kur'an ahlakından alan Ahi ilkeleri, toplumda kin ve nefret tohumlarının atılmasını engellemiş, milletin barış ve sevgi temelinde büyümesine yardımcı olmuştur" dedi.

"Erzurum, Ahilik Kültürünün Güçlü Yaşatıldığı Şehirlerdendir"

Erzurum'un tarihi boyunca Ahilik kültürünü güçlü biçimde yaşatan şehirlerin başında geldiğine dikkat çeken Baruş, "Bedesten'in taş duvarlarında, Taşhan'ın kemerlerinde, kentimizin yüzyıllara dayanan çarşı ve pazar geleneğinde bu kültürün izlerini bugün de görmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Genç Girişimcilere Işık Tutuyor"

Küresel ölçekte hızla değişen ticaret ve üretim koşullarına rağmen Ahilik müessesesinin öğrettiği değerlerin önemini koruduğunu vurgulayan Vali Baruş, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Emeğe ve alın terine önem vermek, toplumda adaleti gözetmek ve paylaşma bilincini yaymak hala yol gösterici yaşam ilkeleri olarak bizlere ışık tutmaktadır. Genç girişimcilerimizin, esnaf ve sanatkarlarımızın bu değerlere sahip çıkarak üretim yapması, Erzurum ekonomisinin sağlam ve güvenilir bir zemin üzerinde yükselmesini sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik Haftası'nı kutluyor; başta Ahi Evran-ı Veli olmak üzere bu değerli mirası bizlere emanet eden tüm ustalarımızı rahmetle anıyor, esnaf ve sanatkarlarımıza bereketli kazançlar diliyorum."