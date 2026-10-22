Erzurum Valisi Baruş, Sakatlar Derneği ile engelli projelerini görüştü - Son Dakika
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Erzurum Valisi Baruş, Sakatlar Derneği ile engelli projelerini görüştü

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Erzurum Valisi Baruş, Sakatlar Derneği ile engelli projelerini görüştü
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe'yi dernek binasında ziyaret etti. Görüşmede engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımı için yapılabilecek ortak çalışmalar ve günlük yaşamda karşılaştıkları zorluklar ele alındı.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Sadullah Efe'yi dernek binasında ziyaret etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, kentteki sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi'ni ziyaret ederek Başkan Sadullah Efe ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, engelli vatandaşların toplumsal hayata daha aktif katılım göstermesi adına yapılabilecek ortak çalışmalar masaya yatırıldı.

Görüşmede, özel ihtiyaçlı bireylerin günlük yaşamda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar, bu engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik geliştirilen projeler ile kent genelinde yürütülen faaliyetler hakkında detaylı görüş alışverişinde bulunuldu. Engelli vatandaşların taleplerini ve çözüm önerilerini dinleyen Vali Baruş, engellerin aşılması ve yaşam standartlarının yükseltilmesi noktasında devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Dernek Başkanı Sadullah Efe ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzurum Valiliği'nin desteklerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti ve Vali Aydın Baruş'a teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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