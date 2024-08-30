Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü kutladı. Vali Çiftçi, mesajında zaferin ışığıyla müjdelendiğimiz bu bayramın vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türk milletinin tarih boyunca gösterdiği kahramanlık ve birlik beraberlik ruhunun önemine vurgu yaptı ve gelecek nesillere aktarılması gereken mukaddes değerlerimize sahip çıkmanın görev olduğunu ifade etti.

30.08.2024 13:38
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi; "Zaferin ışığıyla müjdelendiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü iftiharla kutluyoruz. Sahip olduğumuz vatan sevgisi ve bağımsızlık tutkusu, al bayrağımızın dalgalanması için her şartta üstün gayret gösteren Mehmetçiğimizin kahramanlığı ve cesaretinde vücut bulmuştur. Bu aziz topraklar üzerinde özgür ve bağımsız bir millet olarak yaşama irademiz, 102 yıl önce bu zaferle, tarihe altın harflerle yazılmıştır. Kahraman ordumuzun yüce milletimize unutulmaz ve şerefli bir armağan olarak bıraktığı bu zafer, birlik ve beraberliğimizi mühürleyen bir destandır.

Milletimiz, 1071 Malazgirt Zaferiyle yurt edindiği topraklar üzerinde yazdığı şanlı tarihinde nice zorluklara azimle karşı koymuş, bağımsızlık uğruna kararlılıkla mücadele göstermiştir. Bundan bir asır evvel de işgalcilerin Anadolu'daki planlarına geçit vermemiş olan ecdadımız, emperyalistlere karşı bir araya gelerek bu toprakların her daim Türk kalacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

İslamiyet ile şereflendiğimiz günden bu yana sahip olduğu toprakları kutsal değerleriyle zenginleştiren milletimiz, 19 Mayıs'ta başlattığı istiklal mücadelesini de zaferle taçlandırmayı başarmıştır. Bu zafer, Türk milletinin dayanışma ruhuyla; genç, yaşlı, kadın, erkek demeden omuz omuza verdiğinde neleri başarabileceğinin en önemli göstergesi olurken, mazlum ve mağdur milletler için de bir umut niteliği kazanmıştır.

Bugün de bize düşen zaferlerle dolu şanlı bir maziye sahip olan milletimizi; birlik ve beraberliğimizi güçlü kılmak suretiyle, atiye en güçlü şekilde hazırlamaktır. Bizi biz yapan mukaddes değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak, en asli görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, devletimizin kuruluşunda emeği olan devlet ve siyaset adamlarını minnet ve şükranla anıyorum. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan Dumlupınar'a kadar Anadolu topraklarının muhafızı olan şanlı Türk ordusunun tüm neferini rahmetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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