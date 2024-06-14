Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dumlu İlkokulu'nda Öğrencilere Karne Dağıttı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dumlu İlkokulu'nda Öğrencilere Karne Dağıttı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dumlu İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Miniklerin Dadaş bar ve mehteran gösterilerinin ardından karne dağıtımı için sınıflara geçen Vali Çiftçi, çocukların karnelerini dağıtarak, kitap hediye etti. Tören sonrasında Vali Çiftçi, öğrencilere yaz tatilinde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti. Velilere de öğrencileri kıyaslamamaları ve daha fazla ilgi göstermeleri çağrısında bulundu. Karne töreninin ardından Vali Çiftçi, öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okuyarak 2023-2024 eğitim sezonunu tamamladı.

14.06.2024 14:57
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dumlu İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Miniklerin Dadaş bar ve mehteran gösterilerinin ardından karne dağıtımı için sınıflara geçen Vali Çiftçi, çocukların karnelerini dağıtarak, kitap hediye etti.

Tören sonrasında bir açıklama yapan Vali Çiftçi öğrencilerin yaz tatilinde dinlenmelerini ve kitap okumalarını istedi.

Velilere de tavsiyelerde bulunan Vali Çiftçi, şöyle konuştu: "Öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olmak için Dumlu İlkokulu'ndayız. Buradaki öğrencilerle beraber il genelinde 1363 okulumuzda, 166 bin 386 öğrencimiz, 12 bin 623 öğretmenimiz yaz tatiline giriyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılını kapatıyoruz. Seneye inşallah yeni müfredatla beraber 2024-2025 eğitim öğretim sezonuna başlayacağız. Ben öğrencilerimize karnelerini iyi incelemelerini, güçlü taraflarını, zayıf taraflarını görmelerini ve seneye çalışmalarını buna göre düzenlemelerini tavsiye ediyorum. Yine yaz tatilinde güzel dinlensinler. Aynı zamanda bol bol kitap okusunlar. Bilgilerini, donanımlarını artırmak için de yaz kurslarına devam edebilirler. Yaz tatilini fırsat olarak görüp değerlendirsinler.

Kıyaslama yapmayın

Değerli velilere de bir çağrım var, her öğrencimiz biriciktir, özeldir. Dolayısıyla öğrencilerimizi başka öğrencilerle kıyaslamamalarını istirham ediyorum. Benim anlayışıma göre kötü öğrenci yoktur, yeteri kadar ilgilenilmemiş öğrenci vardır. Öğrencilerin karnelerinde bir takım dersleri zayıfsa veya daha düşük not almışlarsa öğrencilerle ilgilenmelerini, daha fazla ilgi göstermelerini tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Kurban Bayramı'na da giriyoruz. Ben öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize hem hayırlı tatiller, hem de hayırlı bayramlar diliyorum. Aynı zamanda bu eğitim sezonunun gayet başarılı bir şekilde sona erdirilmesinden dolayı hem Milli Eğitim Teşkilatımıza hem de Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

Karne töreninin ardından Vali Çiftçi, bahçede İstiklal Marşı'nı öğrencilerle birlikte okuyarak 2023-2024 eğitim sezonunu tamamlamış oldu.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, okul öğretmenleri ve veliler katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dumlu İlkokulu'nda Öğrencilere Karne Dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dumlu İlkokulu'nda Öğrencilere Karne Dağıttı - Son Dakika
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