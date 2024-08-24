Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Fırfırik Dergisi İmtiyaz Sahibi Vedat Refayeli'nin çalışma atölyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Fırfırik Dergisi İmtiyaz Sahibi Vedat Refayeli'nin çalışma atölyesini ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Fırfırik Dergisi İmtiyaz Sahibi Vedat Refayeli\'nin çalışma atölyesini ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kültür Yolu Projesi kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Karikatür Evinde Fırfırik Dergisi İmtiyaz Sahibi Vedat Refayeli'nin çalışma atölyesini ziyaret etti. Vali Çiftçi, Erzurum'da yayımlanan ve 2003 yılından itibaren aralıksız yayın hayatını sürdüren, şehrin tek mizah dergisi olan Fırfırik'in şimdiye kadar yayımlanan karikatürlerinden oluşan sergiyi gezdi. Bir süre çalışmaları yakından inceleyen Vali Çiftçi, Vedat Refayeli'yi tebrik etti. - ERZURUM

24.08.2024 16:24  Güncelleme: 16:25
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kültür Yolu Projesi kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Karikatür Evinde Fırfırik Dergisi İmtiyaz Sahibi Vedat Refayeli'nin çalışma atölyesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi, Erzurum'da yayımlanan ve 2003 yılından itibaren aralıksız yayın hayatını sürdüren, şehrin tek mizah dergisi olan Fırfırik'in şimdiye kadar yayımlanan karikatürlerinden oluşan sergiyi gezdi. Bir süre çalışmaları yakından inceleyen Vali Çiftçi, Vedat Refayeli'yi tebrik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Fırfırik Dergisi İmtiyaz Sahibi Vedat Refayeli'nin çalışma atölyesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Fırfırik Dergisi İmtiyaz Sahibi Vedat Refayeli'nin çalışma atölyesini ziyaret etti - Son Dakika
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