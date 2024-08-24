Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Fırfırik Dergisi İmtiyaz Sahibi Vedat Refayeli\'nin çalışma atölyesini ziyaret etti

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Kültür Yolu Projesi kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Karikatür Evinde Fırfırik Dergisi İmtiyaz Sahibi Vedat Refayeli'nin çalışma atölyesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi, Erzurum'da yayımlanan ve 2003 yılından itibaren aralıksız yayın hayatını sürdüren, şehrin tek mizah dergisi olan Fırfırik'in şimdiye kadar yayımlanan karikatürlerinden oluşan sergiyi gezdi. Bir süre çalışmaları yakından inceleyen Vali Çiftçi, Vedat Refayeli'yi tebrik etti. - ERZURUM