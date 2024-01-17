Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hafız Kal Yarışması\'na başvuru yaparak tüm hafızları yarışmaya davet etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Diyanet İşleri Başkanlığınca vatandaşlara yönelik düzenlenen "Hafız Kal Yarışması"na başvuru yaparak tüm hafızları yarışmaya katılmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunca hafızlık müessesesinin korunmasına katkı sunmak ve daha önce hafızlık yapmış, farklı sebeplerle hıfzını zayıflatmış vatandaşların hafızlıklarını pekiştirmelerine yardımcı olmak amacı ile 2024 yılında ilk kez vatandaşlara yönelik hafızlık yarışması düzenlenecek.

Bu kapsamda Erzurum'un Hafız Valisi Mustafa Çiftçi de "Hafız Kal Yarışması"na başvuru yaptı. 1001 Hatim programı için Erzurum'da bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ile beraber Vali Çiftçi'yi yarışmaya davet etti. Davetten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Çiftçi, "Hafız Kal Yarışması"na resmi başvuruda bulunarak hafız vatandaşları da yarışmaya katılmaya davet etti. - ERZURUM