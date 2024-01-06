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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ilçesini ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çiftçi, Hınıs Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Hınıs ilçesini ziyaret etti
06.01.2024 - 14:20,  Güncelleme: 14:36
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin ilçe ziyaretleri kapsamında bu haftaki durağı; zengin akarsu kaynakları, verimli arazileri ve hayvancılığa elverişli yapısıyla ün salmış Hınıs oldu.

Hınıs'ta ilk olarak İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Çiftçi, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından Hınıs Aile Destek Merkezi'nde kreş öğrencileri ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Hınıs esnafıyla sohbet eden Çiftçi daha sonra Hınıs Belediyesi'ni ziyaret etti. Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul ve Hınıs Adalet Komisyonu Başkanı Mine Cebeci ile bir araya gelen Vali Çiftçi buradan Tekman İlçesi'ne geçti.

Tekman Kaymakamlığı ve Ali Şeker Yatılı Kız Kuran Kursu'nda incelemelerde bulunan Vali Sayın Çiftçi, akşam saatlerinde ilçeden ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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