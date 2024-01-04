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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, kurumda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
04.01.2024 - 09:35,  Güncelleme: 09:35
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

2024 yılının ilk ziyaretini Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne gerçekleştiren Vali Çiftçi, kurumda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerinden brifing aldı. Vali Çiftçi, Karayolları Bölge Müdürlüğünün Erzurum merkezli birçok ilde faaliyet sürdürdüğünü ve geniş bir nüfusa hizmet götürdüğünü ifade ederek, kuruma çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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