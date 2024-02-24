Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Köprüköy'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Köprüköy'e ziyaret gerçekleştirdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Köprüköy\'e ziyaret gerçekleştirdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçe ziyaretleri kapsamında Köprüköy'e giderek çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, Kaymakam, Belediye Başkanı ve diğer kurum yetkilileriyle görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

24.02.2024 09:19  Güncelleme: 09:22
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin ilçe ziyaretleri kapsamında, tarihi Çoban Dede Köprüsü, Avnik Kalesi ve şifalı soğuk çermiğiyle ün salmış, Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç noktası Köprüköy'e gitti.

Köprüköy'de ilk olarak Kaymakam Ahmet Gökcecik'ten çalışmalar hakkında brifing alan Vali Çiftçi ardından Köprüköy Belediye Başkanlığı ve Ziraat Odası Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulunan Vali Çiftçi'ye, ziyaret, esnasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Beyazlı eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Köprüköy'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Köprüköy'e ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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