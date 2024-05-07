Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi: Vakıf Haftası'nı kutladı - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi: Vakıf Haftası'nı kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi: Vakıf Haftası\'nı kutladı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Vakıf Haftası" dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Vakfı yaşatmak, medeniyeti yaşatmaktır" dedi.

07.05.2024 10:17
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Vakıf Haftası" dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Vakfı yaşatmak, medeniyeti yaşatmaktır" dedi.

Kadim medeniyetimizin temelini oluşturan yardımlaşma, dayanışma, hayırseverlik duygularının kurumsal bir kimlik kazanmasıyla tecelli eden vakıfların yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan en köklü mirasımız olduğunu ifade eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mesajında şunları kaydetti; "Vakıflar, İslam medeniyetinin ilk yıllarından itibaren sosyal hayatın hemen her alanında faaliyet göstererek toplumun ihtiyaç duyduğu birçok hizmeti sağlamıştır. Anadolu'da Selçuklular'dan itibaren yaygınlaşmış, Osmanlı Cihan Devleti Dönemi'nde bir medeniyet haline gelmiş ve devletimiz tarafından devralınmış bu kadim gelenek, ecdat yadigarı olarak varlığını bugün de iftiharla sürdürmektedir.

1048 yılında Selçuklular'ın Pasinler'de kurduğu vakıf, Anadolu'nun ilk vakfı olma özelliğine sahiptir. Anadolu kültürünün mihenk taşı olan kadim şehrimiz Erzurum, vatanımızın hayır müesseseleriyle donatılmasında da temel teşkil etmektedir.

Bizler, milli şerefimizi yükselten vakıflarımızı yaşatmanın, tanımanın ve gelecek kuşaklara tanıtmanın milli bir borç ve bir medeniyet vazifesi olduğunun bilincindeyiz. Milletimizin yüzyıllar öncesinden inşa ederek bizlere bıraktığı binlerce cami, han, hamam, kervansaray, imaret, şifahane, medrese ve külliye; yapılan çalışmalar neticesinde yaşama coşkusu ve iradesine sahip olmaktadır.

Bu vesileyle insanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve birlik, beraberlik içinde insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile 1985 yılından beri kutlanan "Vakıf Haftası"nı tebrik ediyorum.

"Vakfı yaşatmak, medeniyeti yaşatmaktır." anlayışıyla vakıf bilincinin sürdürülmesine vesile olan, kardeşlik ve yardımseverlik duygularını ayakta tutmak için çalışan tüm vakıflarımıza başarılar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi: Vakıf Haftası'nı kutladı - Son Dakika

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