Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi\'yi ziyaret eden Toprak Ada Sarıca\'ya kitap hediye edildi

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'ye "Seni çok seviyorum ve görmek istiyorum" diyen Toprak Ada Sarıca, bu hayaline kavuştu.

Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3. Sınıf Öğrencisi Toprak Ada Sarıca, ailesi ile birlikte çok sevdiği Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Vali Mustafa Çiftçi'ye ulaşıp kendisini çok sevdiğini ve ziyaretine gelmek istediğini yazan Toprak Ada Sarıca'nın bu isteği yerine getirildi. Toprak Ada'yı ve ailesini makamında ağırlayan Vali Çiftçi, okumayı çok seven Toprak Ada Sarıca'ya kitap seti hediye etti. - ERZURUM