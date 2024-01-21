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Erzurum ve çevresinde kuvvetli kar yağışı uyarısı - Son Dakika
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Erzurum ve çevresinde kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde gece saatlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Erzurum ve çevresinde kuvvetli kar yağışı uyarısı
21.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 14:44
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, içlerinde Erzurum'unda olduğu iller için gece saatlerinde kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini ifade edildi. Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) kar yağışı bekleniyor. Yetkililer ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini hatırlattılar.

Ayrıca oluşması muhtemel riskler karşısında ulaşımda aksamalar- buzlanma - don olayları olabileceği de belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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