Erzurum vergi tahsilat oranında 2'inci sırada - Son Dakika
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Erzurum vergi tahsilat oranında 2'inci sırada

22.06.2022 09:19
Erzurum vergi tahsilat oranında 2'inci sırada

Erzurum'da bu yılın ilk 5 ayında tahakkuk eden 2 milyar 54 milyon TL tutarındaki verginin 1,0 milyar TL'lik dilimi tahsil edildi.

Erzurum'da bu yılın ilk 5 ayında tahakkuk eden 2 milyar 54 milyon TL tutarındaki verginin 1,0 milyar TL'lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 52,46 olarak gerçekleşti

Erzurum vergi tahsilat oranında 2'inci sırada

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2022 Mayıs ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum'da bu yılın ilk 5 ayında tahakkuk eden 2 milyar 54 milyon TL tutarındaki verginin 1,0 milyar TL'lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 52,46 olarak gerçekleşti

Erzurum mayıs ayı verileri

Erzurum Mayıs ayı vergi tahsilat oranı yüzde 52,46 olarak kaydedildi. İl, KUDAKA İstatistik bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 4, tahsil edilen vergide 2, tahsilat oranında ise 2'inci sırada yer aldı.

Mayıs ayı tahsilat oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs 2022 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum'da yüzde 52,46, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 51,75 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 33,58, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 37,80 oldu.

Mayıs ayı bölgesel veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum'da 2,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,6 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 6,3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 15,0 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum'un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 13,62 olarak aktarıldı

Mayıs ayı bölgesel tahsilat

Bu yılın ilk 5 ayında tahsil eden vergi tutarı Erzurum'da 1,0 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 5,6 milyar TL oldu. Erzurum'un tahsil edilen vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 18,90 olarak hesaplandı

Mayıs ayı bölge illeri tahsilat oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli'de yüzde 61,42, Kars'ta yüzde 8,69, Erzurum'da yüzde 52,46, Ardahan'da yüzde 47,33, Bingöl'de yüzde 44,46, Muş'ta yüzde 44,98, Erzincan'da yüzde 48,75, Bitlis'te yüzde 37,81, Iğdır'da yüzde 42,12, Ağrı'da yüzde 41,06, Elazığ'da yüzde 50,56, Malatya'da yüzde 51,59, Van'da yüzde 30,52, Hakkari'de yüzde 21,87 olarak açıklandı. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum vergi tahsilat oranında 2'inci sırada - Son Dakika

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