Erzurum'da akşam saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle kent merkezinde ulaşım aksadı, günlük yaşam olumsuz etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yakutiye ilçesinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle enerji kesintisi yaşandı. Yaklaşık 2 saat süren kesinti dolayısıyla ilçe genelinde karanlık hakim olurken, trafik sinyalizasyon sistemleri devre dışı kaldı. Sinyalizasyonun çalışmaması nedeniyle ana arterler ve kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen trafik polisleri, kavşaklarda kontrollü geçiş sağlayarak trafiği açmaya çalıştı. Kesintiden etkilenen bazı alışveriş merkezlerinde ise vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Voltaj dalgalanması cihazlara zarar verdi

Kesinti süresince enerjinin sık sık kesilip yeniden verilmesi sonucu oluşan voltaj dalgalanmaları, bazı ev ve iş yerlerindeki elektrikli ev aletlerinde hasara yol açtı.

Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, kesintiye ilişkin bilgilendirme yapılmadığını belirterek elektrik dağıtım şirketi Aras EDAŞ yetkililerine tepki gösterdi. Konuya ilişkin şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.