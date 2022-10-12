Erzurum yerel haberi | Oltu Adliyesi Ek Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi - Son Dakika
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Erzurum yerel haberi | Oltu Adliyesi Ek Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi

12.10.2022 00:58
Erzurum yerel haberi | Oltu Adliyesi Ek Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi

Erzurum haber... Oltu Adliyesi Ek Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Oltu Adliyesi Ek Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Oltu'daki mevcut adliye binasının fiziki şartlarının yeterli olmaması nedeniyle, daha önce adliye lojmanı olarak hizmet veren binalar, yapılan tadilatlarla yeni adliye ek hizmet binası olarak hizmete açıldı. Yeni hizmet binasında İcra Müdürlüğü, Adli Destek Mağdur Hizmetler Müdürlüğü, Seçim Müdürlüğü ve Adli Tıp hizmet verecek.

Hizmet binası açılış programında, Cezaevi İmam Hatibi Cemil Coşkun dua etti. Ardından açılış kurdelesini kesmek için protokol yerini aldı. Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük Bekir, Oltu Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Uğur Han, Hakim Gökhan Pervan, Hakim Ethem Başer, Hakim Fatma Aksoy, Hakim Hüseyin Özer, Cumhuriyet Savcısı Rıdvan Aksoy, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, Oltu Jandarma Komutanı Erdal Hastürk, Oltu Denetimli Serbestlik Müdürü Atakan Argün ve Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ali Çağlayan tarafından binanın açılış kurdelesi kesildi.

Açılış sonrası protokol, hizmet binasını gezdi. Daha sonra bina bahçesinde mahkumların yapmış oldukları el işlerinden oluşan sergi gezildi.

Hizmet binası açılışında konuşma yapan Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük Bekir, "Bugün burada hem ek hizmet binamızı faaliyete geçirdik hem de denetimli serbestlik müdürlüğümüzün bir sergisi vardı, onu faaliyete geçirdik. İkisi bir arada güzel de oldu. Herkes bir arada, bizler için de faydalı oldu. Oltu Adliyesi Ek Binası'nı faaliyete geçirdik. Aslında amacımız Oltu'ya yeni bir adliye binası kazandırmak, yeni bina kazandırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bina yapılıncaya kadar Oltu Adliye Binası'nı rahatlatmak adına atıl durumda olan lojmanlarımız vardı, lojmanlarımızı asgari düzeyde tadilat yaptık. İcra Müdürlüğü, Seçim Müdürlüğü, Adli Destek Müdürlüğü ve arşivi buraya taşıdık. Bugün itibariyle hizmete başladık. Tüm Oltulara burada hizmet vereceğiz. Denetimli serbestlik sergimizde mahkumların yaptığı marangoz işleri, kuş evleri, masalarımız, taburelerimiz gelinip görülebilir. Bina bahçesinde birkaç gün açık kalacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Hakim, Oltu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum yerel haberi | Oltu Adliyesi Ek Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete girdi - Son Dakika

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