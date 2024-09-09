Elmalı\'dan 100 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı

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Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Sosyal İşler Hukuk Komisyonu Başkanı olan Erzurumlu Avukat Ebubekir Elmalı, maddi durumu iyi olmayan 100 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapacağını duyurdu.

Son dönemde Erzurumspor'a verdiği desteklerle taraftarın gönlünde taht kuran Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Sosyal İşler Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Ebubekir Elmalı, yardım seferberliğini bu kez maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için sürdürüyor. Yaz sezonu boyunca makam arabasını düğün yapan çiftlere gelin arabası olarak kullandırarak ta gönüllerde taht kuran Erzurumlu ünlü Avukat Elmalı, şimdi de maddi durumu iyi olmayan öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği vermek için kolları sıvadı.

100 öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı yapacak

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte maddi durumu iyi olmayan öğrenci aileleri için sevindiren haber, Avukat Ebubekir Elmalı'dan geldi. Başkan Elmalı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, " Yeni eğitim öğretim dönemi tüm yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun. İyi çalışın, iyi öğrenin. Geleceğimiz sizsiniz. İlk kez ilkokula başlayacaklar, yani birinci sınıfa gidecek öğrencilerden ailesinin maddi durumu iyi olmayanlara sadece kırtasiye malzemesi ile sınırlı olarak yardım yapacağım. Nakdi para yardımı yapılmayacaktır. Bu durumdaki öğrencilerimizin taleplerini sosyal medya hesabımdaki mesaj kutuma bekliyorum. Şartları taşıyan ve dm'den yazan ilk 100 kişinin kırtasiye malzemelerini karşılıyoruz." dedi.

Elmalı'nın anlamlı yardım çağrısı, çok sayıda beğeni ve teşekkür yorumu aldı. - ERZURUM