Erzurumlu iş insanı ve inşaat mühendisi Hayati Bilge, dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve bu nedenle hastanede tedavi gören iş insanı ve inşaat mühendisi Hayati Bilge, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhum Bilge için bugün Narmanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hayati Bilge'nin naaşı, gözyaşları ve dualar eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Yoğun katılımın olduğu cenaze törenine; kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları, iş dünyasından isimler ile Bilge ailesi ve çok sayıda vatandaş katılarak yakınlarına başsağlığı diledi.