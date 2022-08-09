Şeker hastaları için bal üretiyor - Son Dakika
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Şeker hastaları için bal üretiyor

09.08.2022 10:54
Şeker hastaları için bal üretiyor

Erzurumlu üretici Allahuekber Dağı eteklerinde şeker hastaları için lissiz (mum) organik bal üretiyor.

Erzurumlu üretici Allahuekber Dağı eteklerinde şeker hastaları için lissiz (mum) organik bal üretiyor.

Şenkaya ilçesine bağlı Doğan Köy Mahallesinde ikamet eden profesyonel fitness ve vücut geliştirme antrenörü olan ve ek iş olarak da arıcılık yapan Alim Eser, 400 koloni arı ile tamamen organik bal üretiyor. Eser, hayalinin dünya balcılar yarışmasına katılabilmek olduğunu belirterek, ürettiği baldan çok emin olduğunu mutlaka derece ile döneceğini söyledi. Balın kilo fiyatı da 500 ile 1000 TL arasında değişiyor.

Eser, "Köyümde 400 koloni arı ile çalışmaktayım babamın desteği ile yapıyorum ama genelde arılara ben bakıyorum köyümüzün ve Allahuekber dağının bitki ve çiçek florası bakımından çok zengin endemik bitki türü çok fazla bölgemiz bakir her hangi bir kimyasal bir şey yok ürettiğimiz balın kalitesinde de kendimize güveniyoruz. Yurt dışı bal yarışmasına da hazırız imkan bulursam katılacağım. Lissiz ve organik ayrıca kör kovan balı üretiyorum özellikle şeker hastalarına tavsiye ediyorum. Ürettiğim balları her türlü testte tabi tutabilirler, ballarım kör kovan balından hiç bir farkı yoktur. Ben balıma güveniyorum" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şeker hastaları için bal üretiyor - Son Dakika

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