Erzurumlulardan Uçak Seferleri İçin İmza Kampanyası - Son Dakika
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Erzurumlulardan Uçak Seferleri İçin İmza Kampanyası

Erzurumlulardan Uçak Seferleri İçin İmza Kampanyası

Uçak seferlerinin yetersizliği, bilet ücretlerinin pahalı oluşu ve rötarlardan yakınan Erzurumlular, sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Kampanya, daha fazla uçak seferi düzenlenmesi, rötarların önlenmesi, bilet fiyatlarının düşürülmesi ve uçuş hizmetlerinin kalitesinin artırılması taleplerini içeriyor.

09.09.2024 15:13
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Uçak seferlerinin yetersizliği, bilet ücretlerinin pahalı oluşu ve rötarlardan yakınan Erzurumlular, sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası başlattı.

Eğitimci Ömer Faruk Kızılkaya'nın başlattığı kampanya hakkında şu açıklama yapıldı: "Şehrimizdeki uçak seferlerinin yetersizliği ve yüksek bilet fiyatları, hepimizin günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir. Kalitesiz uçuş hizmetleri, seyahatlerimizi daha da zorlaştırmakta ve bizleri mağdur etmektedir. Bu durum, hem iş hem de sosyal hayatımızı ciddi şekilde kısıtlamaktadır." diye konuştu.

İmza kampanyası hakkında açıklama yapan Ömer Faruk Kızılkaya, kampanyanın nedenlerini ise şöyle sıraladı "Şehrimizden yeterli sayıda uçak seferi düzenlenmemektedir. Bu durum, acil durumlarda veya planlı seyahatlerde büyük zorluklar oluşturmaktadır. Mevcut uçuşların bilet fiyatları oldukça yüksektir. Bu da seyahat etmeyi neredeyse imkansız hale getirmektedir. Uçuş hizmetlerinin kalitesi, beklentilerimizin çok altındadır. Konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi yaşayamıyoruz. Basına sürekli yansıyan 'Erzurum uçağı rötar yaptı' şeklindeki haberler hem Erzurum'un turizm faaliyetlerine zarar vermekte hem de Erzurum insanının kendini ikinci sınıf vatandaş görmesine sebep olmaktadır."

Eğitimci Ömer Faruk Kızılkaya, kampanya ile birlikte şu hedeflere ulaşmak istediklerini söyledi: "Daha fazla uçak seferi düzenlenmesini, yolcularımızın rötarlarla bekletilmemesini, bilet fiyatlarının makul seviyelere çekilmesini, uçuş hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını talep ediyoruz. Bu taleplerimizin karşılanması, şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak ve bizlerin yaşam kalitesini artıracaktır. Hep birlikte sesimizi duyurmak ve bu sorunlara çözüm bulmak için hemşehrilerimizi imza kampanyasına destek olmaya davet ediyoruz. Şehrimizin geleceği için, daha iyi bir ulaşım hizmeti için, hep birlikte harekete geçelim. İmzanız, değişimin ilk adımı olacaktır. Gelin hep birlikte şehrimize sahip olalım. " - ERZURUM

Kaynak: İHA

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