Eş Seçimi ve Evlilik Semineri Yapıldı

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Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda "Eş Seçimi ve Evlilik" konulu seminer düzenlendi.

Nazilli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'de görevli Sosyolog Melike Takurçal'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, eş seçiminde nelere dikkat edilmeli, uzun evliliğin sırları, sağlıklı bir evlilikte karı-koca rolleri, boşanma nedenleri gibi konular hakkında bilgi verildi.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - AYDIN