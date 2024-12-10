Esad Rejimi Düştü, Hama'da Şükür Namazı - Son Dakika
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Yerel

Esad Rejimi Düştü, Hama'da Şükür Namazı

Muhalifler, Beşar Esad rejimini devirerek Hama'da şükür namazı kıldı ve zafer kutluyor.

10.12.2024 10:06
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Suriye'de Beşar Esad rejimini deviren muhalifler, Hama'da şükür namazı kıldı.

Suriye'de 13 yıldan fazla süren iç savaşın ardından yeni döneme girildi. 61 yıllık Baas rejimi ve Esad ailesinin 53 yıl süren iktidarı devrildi. Zafer kutlamalarının sürdüğü ülkede Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif gruplar, Hama'da şükür namazı kıldı.

Esad'ın çöküşü

Muhaliflerin Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da operasyon başlatmıştı. Muhalif gruplar 30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünü ele geçirirken, aynı gün İdlib genelinde de kontrol sağlamıştı. İlerleyişini sürdüren muhalifler, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almış, Suriye ordusu şehir dışına çekilmek zorunda kalmıştı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a ulaşan muhalifler kilit noktaları ele geçirirken, kontrolü kaybeden Beşar Esad rejimi çökmüştü. - HAMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esad Rejimi Düştü, Hama'da Şükür Namazı - Son Dakika

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