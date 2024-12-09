Esad Rejiminin Düşüşü Kutlandı

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Esad rejiminin bitişini baklava ve karanfil dağıtarak kutladı

OSMANİYE - Osmaniye'de Suriyeli Esnaf, Esad rejiminin düşmesinden dolayı işyerinin önünde tatlı dağıttı.

Osmaniye'de yaşayan ve yıllar önce Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan manav Elmuğtasım İsmail, Esad rejiminin düşmesinin ardından işyerinin önünde tatlı ve çiçek dağıttı. İşyerini Türk ve Suriye bayraklarıyla süsleyen İsmail, müşterilerine ve yoldan geçenlere "Özgür Suriye" notu iliştirilmiş çiçek ve baklava ikram etti.