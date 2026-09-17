Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı - Son Dakika
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Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

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Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı
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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında eşine "Eşeksin, hayvansın" diyerek hakaret eden erkeği daha ağır kusurlu buldu. Söz konusu ifadelerin kadının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğuna hükmeden Yargıtay, kadın lehine maddi ve manevi tazminata karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen mahkeme, erkeğin aile yaşantısını olumsuz etkileyecek şekilde her gün alkol aldığı, eşine küfür ettiği ve "Eşeksin, hayvansın" sözleriyle eşini aşağıladığı gerekçesiyle erkeği tam kusurlu buldu.

DOSYA YENİDEN AİLE MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Kararın tarafların vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi, Aile Mahkemesi'nin kararını kaldırdı. Dosyanın yeniden görülmesi için karar veren mahkemeye gönderilmesine hükmedildi.

Dosyayı yeniden ele alan Aile Mahkemesi ise bu kez tarafları eşit kusurlu buldu ve kadının tazminat taleplerini reddetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

"EŞEKSİN, HAYVANSIN" SÖZLERİ KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SAYILDI

Yargıtay, erkeğin eşine yönelik "Eşeksin, hayvansın" ifadeleriyle aşağılama ve hakaret içeren davranışlarının süreklilik gösterdiğine dikkat çekti. Kadının erkeğe yönelik şiddet eyleminin ise bir kez gerçekleştiği belirtildi.

Daire, boşanmaya yol açan olaylarda tarafların eşit kusurlu kabul edilmesinin doğru olmadığına hükmetti. Erkeğin kadına göre daha ağır kusurlu olduğunun kabul edilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, bu nedenle kararı bozdu.

KADINA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Yargıtay kararında, boşanma nedeniyle zarar gören kusursuz veya daha az kusurlu tarafın kusurlu taraftan uygun miktarda maddi tazminat talep edebileceğine dikkat çekildi. Boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın da manevi tazminat isteyebileceği vurgulandı.

Kadının ağır veya eşit kusurlu olmadığını belirleyen Daire, erkeğin kusurlu davranışlarının kadının kişilik haklarına saldırı oluşturduğuna hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yüksek Mahkeme, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile hakkaniyet kurallarının dikkate alınarak kadın lehine uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğini belirtti.

Kararda, "Mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
YargıtayHukukYerelSon Dakika

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