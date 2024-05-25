Esenköy\'de İsrail\'i protesto etmek için \'Soykırıma Hayır\' yürüyüşü düzenlendi

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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde İsrail'i protesto etmek için, "Soykırıma Hayır" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Esenköy Turizm Derneği tarafından Gazze'de aylardır sürmekte olan İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek için düzenlenen "Soykırıma Hayır" yürüyüşü belde halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tarihi belde meydanında yapılan konuşmaların ardından dualar edildi. Toplanan kalabalık halk, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel'in önderliğinde köy meydanından limana kadar sloganlar eşliğinde 'Soykırıma Hayır' yürüyüşü yaptı. - YALOVA