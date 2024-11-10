Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 'Kırk Şehir' Kitabını İmzaya Sundı - Son Dakika
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Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 'Kırk Şehir' Kitabını İmzaya Sundı

İstanbul Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 41'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda 'Kırk Şehir' adlı kitabının imza törenini gerçekleştirdi. Törende yoğun ilgi ile karşılanan Başkan Göksu, kitabında 40 farklı şehir tasavvur edildiğini ifade etti.

10.11.2024 08:21
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İstanbul Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, kitap fuarında 'Kırk Şehir' isimli kitabının imza töreninde okuyucularıyla buluştu.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 41'inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda 'Kırk Şehir' adlı eseri için düzenlenen imza törenine katıldı. Esenler Belediyesi standında düzenlenen törene vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterildi. Dünya şehircilik gününe özel düzenlenen imza töreninde Başkan Göksu, kitabıyla ilgili konuşarak, " 40 farklı şehir tasavvur edilmiştir. 40 farklı şehri 40 farklı entelektüel tasavvur etti. Biz onu editöryal olarak topladık ve bir şehir felsefesini ortaya çıkarmaya çalıştık. Bugün aslında bir şehrin hayali nasıl bunu bir kitapta topladık. Bugün okuyucularla 8'nci baskısı yapılan kitapta bir şehir mefhuresinin anlatıldığı hayal edildiği bir kitap bir yayın olarak burada imzaya sunduk. İnşallah hayırlı olur. Kitap için bu kadar insanın geliyor olması aslında gelecek için ümitli olduğumuzu gösterdi. Şu anda bütün stantların dolu dolu olması herkesin kitap dostluğunda buluşmuş olması sevindiricidir. O yüzden biz gençlerimiz ile gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 'Kırk Şehir' Kitabını İmzaya Sundı - Son Dakika

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