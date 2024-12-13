Esenler Belediyesi, \'Atıksız Hayat\' Projesiyle Ödül Aldı

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Esenler Belediyesi, israfın toplumsal, manevi ve ekonomik boyutuna dikkat çeken "Atıksız Hayat-Atıksız Mutfak" projesi ile Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü.

Esenler Belediyesi, 2022 yılında hayata geçirdiği "Atıksız Hayat - Atıksız Mutfak" projesi ile Altın Karınca Ödülü'ne layık görüldü. Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, "Atıksız Hayat - Atıksız Mutfak" projesi koordinatörü Mürvet Özgün ile atölye eğitmeni şef Esat Özata katıldı. Belediyelerin yenilikçi ve ilham veren projelerinin ödüllendirildiği programda Esenler Belediyesi, "İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi" kategorisinde başarılı bulundu ve ödül verildi.

Gıdanın sürdürülebilirliğine dikkat çektik

"Atıksız Hayat - Atıksız Mutfak" proje koordinatörü Mürvet Damaroğlu Özgün, proje ile pek çok insana ulaştıklarını söyleyerek gıdanın sürdürülebilirliğine dikkat çektiklerini kaydetti. İlkokullarda, ortaokullarda, liselerde perdelenen oyunlarla öğrencileri de bu konuda bilinçlendirdiklerini ifade eden Özgün, "İkincil üretim atölyeleri ile evlerde kullanmadığımız kıyafetleri dönüştürdük ve onları yeniden kullanma imkanı bulduk. 10. Altın Karınca Ödülü'ne layık görülmek bizi gerçekten çok mutlu etti ve projeye olan inancımızı pekiştirdi" diye konuştu.

Bu bir farkındalık projesi

Atölye eğitmeni şef Esat Özata ise projenin iki yılda çığ gibi büyüdüğünü ifade ederek pek çok sivil toplum kuruluşuna ve belediyeye örnek olduklarının altını çizdi. Özata, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esenler Belediyesi bu anlamda öncü belediyelerden bir tanesi. Proje kapsamında çok fazla atölye gerçekleştirdik. Bu atölyelerde pek çok öğrenci mezun ettik. Bu bir farkındalık projesiydi. Ne kadar güzel işler yaptığımızı bugün Marmara Belediyeler Birliği tarafından 10'ncusu verilen Altın Karınca Ödüllerinde de gördük. Bu ödülü bize layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Bu ekipte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyor, bize bu fırsatları sunan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'ya, Kültür İşleri Müdürümüz Hüseyin Cerrahoğlu'na ve proje koordinatörümüz Mürvet Özgün'e çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL