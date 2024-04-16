Esenler Belediyesi, Dünya Sanat Günü\'nde Filistin Soykırımına Dikkat Çekti

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Esenler Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde Filistin'de yaşanan soykırıma "Sanatın Evrensel Dili Susturulan Çocuklar İçin Konuşuyor" adlı tiyatro gösterimi, sergi ve müzik konseri ile dikkat çekti. Etkinlikte, sanat yoluyla insanlığa önemli mesajlar verildi.

Esenler Belediyesi, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nde, Gazze'de devam eden soykırımlara dikkat çekmek amacıyla tiyatro gösterimi, müzik konserti ve sergi düzenledi. "Sanatın Evrensel Dili Susturulan Çocuklar İçin Konuşuyor" sloganıyla Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, yaşanan vahşet ve zulme karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla kanlı çocuk ayakkabıları sergilendi. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)'nde konservatuarı kazanıp mezun olan eğitmenler, sevilen şair ve sanatçıların Kudüs, Filistin temalı şarkılarını seslendirdi. Tiyatro gösteriminde ise ESEV dramı öğrencileri, bir anne ve babanın çocuklarını kaybettiği andaki acısını ve çaresizliğini sahneye taşıdı.

"Umarım bu etkinlikler insanlarımızda bir bilinç oluşturur"

Tiyatro gösteriminden etkilendiğini kaydeden Fatma Kara, "Tüylerim ürpererek izledim tiyatro gösterimini. Biz burada belki bir tiyatro oyunu izledik ama Gazzeli kardeşlerimiz tüm yaşananları çok acı bir şekilde tecrübe ediyorlar. Onların neler yaşadığını hiçbir zaman anlayamayacağız. Umarım bu etkinlikler insanlarımızda bir bilinç oluşturur. En azından kararlı bir şekilde boykota devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"Gazze'de yaşananlar içimizi parçalıyor"

Sanatın birleştirici bir unsur olduğunu söyleyen Atilla Güneş ise, "Çok iyi hazırlanmış bir etkinlik. Hepimiz çok duygulandık. Gazze'de yaşananlar içimizi parçalıyor. Hiçbir suçu olmayan masum insanlar vahşice katlediliyor. Bu tür etkinliklerle Gazze hassasiyetimizi diri tutmalıyız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL