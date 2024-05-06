Esenler Belediyesi Kültürel Dönüşümün Hikayesi Belgesel Dizisi Yayınlandı

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Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen kültür sanat faaliyetlerinin ele alındığı "Kültürel Dönüşümün Hikayesi" adlı belgesel dizisi, "Akademiler ve Okullar" bölümüyle meraklılarıyla buluştu.

Her yaştan vatandaşı kültür sanatın renkli dünyasıyla tanıştıran Esenler Belediyesi, "Kültürel Dönüşümün Belgeseli"nin "akademiler ve okullar" bölümünü meraklıların ilgisine sundu. Şehir Ekranı TV'de yayınlanan belgeselin bu bölümünde Esenler'de 7'den 70'e herkesin hizmetine sunulan akademiler ve okullar konusu ele alındı.

"Altyapıyı kuran aracı kuruluşlarız"

Belgeselde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Biz aslında insanların ulaşmak istediği menziline gitmek için aracı kuruluşuz. Çünkü onlara ulaşmak istedikleri mekanı inşa ederek, ulaşmak istediği yere aracılar olarak altyapıyı kurarak kültürde, sanatta ve diğer alanlarda bunu inşa eden kurumuz" diye konuştu.

"Kendi filmlerini çekiyorlar"

Esenler Sinema Akademisi koordinatörlerinden Mürvet Özgün, öğrencilere kendi filmlerini çekme fırsatı sunduklarını kaydederek "Biz burada öğrencilerle beraber sahada neler yapabileceklerine dair kamera teknikleri, kurgu teknikleri ve senaryo yazımı noktasında bilgiler verdik. Bu alanda öğrencilerimize kendi kısa filmlerini çekmeleri için yardımcı olmaya çalıştık. Bu eğitimlerin yanı sıra aslında öğrencilerimizi sektörden insanlarla buluşturuyoruz. Bu zamana kadar birçok öğrencim sette, senaryo aşamasında çalışmaya başladı. Biz onlara bu yolda ortak olduk diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Hem teorik hem uygulamalı eğitim verdik"

Esenler Medya Akademisi eğitmeni Onur Günaydın ise "Biz öğrencilerin üniversitelerdeki aldıkları yetersiz teknik eğitim eksikliğini kapatmaya yönelik bir eğitim planı hazırladık. Öğrencilere sekiz hafta boyunca hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verdik. Dersler dışında da medya alanında önemli isimleri ağırladığımız seminerler gerçekleştirdik" dedi.

"Büyük bir farkındalık kazandık"

Medya Akademisinde eğitim alan Abdülkerim Alçık ise şunları kaydetti:

"Diksiyondan haberciliğe, sinema tarihinden kameramanlığa birçok alanda ders aldık. Bu eğitimin bize büyük bir farkındalık kazandırdığını düşünüyorum. Akademiden önce yolun başındayken şimdi mesleki anlamda yolun ortasına geldiğimi düşünüyorum." - İSTANBUL