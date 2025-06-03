Esenler Belediyesi\'nden Engelsiz Atölye Projesi ile Unutulmaz Kamp Günü

Esenler Belediyesi, engellerin birlikte aşıldığı, dostlukların pekiştiği ve yüzlerin güldüğü bir projeyi daha hayata geçirdi. Engelli sporcular, kendileri için hazırlanan özel etkinliklerle dolu dolu bir kamp günü geçirdi.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün "Engelsiz Atölye" projesi kapsamında, Walker Spor Kulübü öğrencileri Esenler Göktürk Gençlik Köyü'nde ağırlandı. Özel çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen kamp, yaklaşık 90 kişilik bir ekiple unutulmaz anlara sahne oldu. Gün boyunca düzenlenen boyama etkinlikleri, futbol müsabakaları ve canlı müzik performanslarıyla keyifli vakit geçirdiler. Doğayla iç içe gerçekleşen bu anlamlı etkinlikte hem çocuklar hem de aileleri eğlenerek moral depoladı. Esenler Göktürk Gençlik Köyü, "Engelsiz Atölye" projesi kapsamında her ay yeni misafirlerini ağırlamaya devam edecek. - İSTANBUL