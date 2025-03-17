Esenler Belediyesi\'nden Niyazi Mısri\'yi Anma Etkinliği

Esenler Belediyesi, mutasavvıf ve şair Niyazi Mısri'nin vefat yıl dönümünde "Niyazi-i Mısri" için düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Esenler Belediyesi, 17. yüzyılın en önemli mutasavvıf ve şairlerinden Niyazi-i Mısri'nin vefat yıl dönümünde anma programına ev sahipliği yaptı. Ramazan ayının 15. gününde düzenlenen program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda sanatçı Ahmet Özhan, "Niyazi-i Mısri" ilahilerini seslendirdi.

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Efendimiz SAV, hadis-i şerifinde nasihatı anlatırken üç kere tekrarlar. Zaman zaman düşünürüm, neden 'Din nasihattir' diye tekrarlar diye. Demek ki nasihatin konuşmak ve sohbet etmenin ötesinde tefekkür etmek, hatırlatmak ve tanıtmak gibi farklı anlamları var. Niyazi Mısri'nin veciz bir ifadesi var; 'Kaybolan aranır, uzaksa gidilir'. Biz aslında kendi siyasi tarihimizin 100 yılında zaman zaman hüzünlerle, zaman zaman mutluluklarla karşılaştık. Bize dayatılan paradigma, Batı'dan esen rüzgarla kendi kültürümüzü, kendi öncülerimizi ötekileştirmek, onları yok saymaktı. Kalkınmanın ve büyümenin sadece Batı'nın değerleriyle olacağına dair bir paradigma hakimdi. Biz o paradigmaya karşı direnen nesilleriz" dedi.

Programda İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Belli, Niyazi-i Mısri'nin hayatını ve tasavvufi yönünü detaylarıyla ele aldı. Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Belli, İstanbul Malatyalılar Dernekler Federasyonu Başkanı Aziz Damar, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı. - İSTANBUL