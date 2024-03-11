Esenler Belediyesi'nin Dergicilik ve Edebiyat Okulları Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Esenler Belediyesi'nin Dergicilik ve Edebiyat Okulları Mezuniyet Töreni

Esenler Belediyesi\'nin Dergicilik ve Edebiyat Okulları Mezuniyet Töreni

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu'nun mezuniyet töreni gerçekleşti. Programda ayrıca okullarda eğitim gören öğrencilerin çıkardığı fanzin dergiler de sergilendi.

11.03.2024 17:00  Güncelleme: 17:06
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Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Asım Gültekin Dergicilik Okulu ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu'nun mezuniyet töreni gerçekleşti. Programda ayrıca okullarda eğitim gören öğrencilerin çıkardığı fanzin dergiler de sergilendi.

Esenler Belediyesi tarafından merhum eğitimci-yazar Asım Gültekin'in adını taşıyan ve dergiciliğin inceliklerini anlatan 'Dergicilik Okulu' ile Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç'un eser verdiği türlerde atölye çalışmaları ve eğitimlerin verildiği 'Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu'nun mezuniyet töreni gerçekleşti. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törende her iki okulda da eğitim alan öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi. Programda ayrıca öğrenciler tarafından çıkarılan fanzin dergiler sergilendi. Törene katılanlara yine öğrenciler tarafından hazırlanan Koyu Muhabbet, Sarmaşık, Düş Peşinde ve Esenlik adlı dergiler armağan edildi.

Kahramanmaraş'ta da dersler verdik

Yedi Güzel Adan Edebiyat Okulu Nuri Pakdil Deneme Atölyesi eğitmeni, şair-yazar Özcan Ünlü, "Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu, ikinci dönem derslerini tamamladı. Geçen yıl ve bu yıl eğitim alan öğrenciler sertifikalarını aldı. Esenler Belediyesi'nin insan odaklı çalışmalarının merkezinde olan bu faaliyet, ilçedeki nitelikli okur-yazarlar arasında yazı ile uğraşan, kendini yazarak tarif etmek isteyenler için bulunmaz bir imkan oldu. Yedi Güzel Adam'ın her biri adına açılan sınıflarda, o branşın genç imzaları yetişti ve ürünleri Esenlik dergisi ile atölye antolojisi ile kamuoyu önüne çıktı. Geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası kendileri de Kahramanmaraşlı olan Yedi Güzel Adam adına düzenlediğimiz kursların bir ayağını da bu acılı şehrimizde gerçekleştirdik. Yüzlerce gencimiz derslere başladı, 150'ye yakın mezun verildi. Bu yazı atölyesinin akademiye dönme isteği ve gücü var. İnşallah ülkemizin ilk özel yazarlık akademisi de Esenler'de kurulur" dedi.

Öğrencilerimiz hepimizi umutlandırdı

Asım Gültekin Dergicilik Okulu koordinatörü Enes Batman ise "Atölyeye katılan ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri üç dergi ve onlarca fanzin hazırladı. Eğlenceli etkinlikle, geziler ve yazar buluşmalarıyla geçen atölyenin sonunda çok renkli bir mezuniyet töreni düzenlendi. Törende sahneye çıkan öğrencilerin gururu ve heyecanı, izleyen herkesi umutlandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Belediyesi'nin Dergicilik ve Edebiyat Okulları Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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