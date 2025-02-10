Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' Ödül Töreni Düzenlendi

Esenler\'de \'Radyonun Yıldızları\' Ödül Töreni Düzenlendi

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Radyonun Yıldızları' ödül töreninde, 21 kategoride yılın en iyileri ödüllendirildi. Törende Onur Ödülleri Özdemir Erdoğan ve Aysun Gültekin'e verildi.

10.02.2025 23:39  Güncelleme: 23:43
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Esenler Belediyesi tarafından 13 Şubat Dünya Radyo Günü'ne özel düzenlenen "Radyonun Yıldızları" ödül töreninde, 21 kategoride yılın en iyisi seçilen isimlere ödülleri verildi.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Radyonun Yıldızları Ödül Töreni", radyo programcıları ve sanatçıları bir araya getirdi. 34 bin dinleyicinin oylarıyla 21 kategoride geçtiğimiz yılın radyo programcıları, radyo istasyonları ve ses sanatçılarının ödüllendirildiği gece, radyo programcısı Cenk Sarıkaya'nın sunumuyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Programa Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, radyo programcıları ve çok sayıda konuk katıldı.

Törende "Onur Ödülleri", müzisyen, söz yazarı ve bestekar Özdemir Erdoğan ile TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Gültekin'e verildi. Ömür Boyu Başarı Ödüllerini Abdülbaki Kömür, Gül Öner, Serdar Gökalp, Ömer Çelik, Selda Çalcı, Mustafa Ödübek, Mine Ayman, Emrah Binici, Kezban Yaşamul, Rıza Esendemir, Fatih Uslu ve Alemdar Kapucu alırken, Okulumda Radyo Var öğrencilerinin de sertifikaları verildi.

Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı Ödülü'nü Alem FM ile Fatih Yıldırım aldı. Yıldırım'a ödülünü TGRT FM'de radyo programı yapan duayen radyo programcısı Ataullah Arvas takdim etti.

Törende konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Radyonun Yıldızları' programının bu sene dördüncüsünü yapıyoruz. Belki de radyo kelimesi dediğimizde ilk aklımıza gelen şeylerden bir tanesi cızırtı ile beraber duyduğunuz seslerdir. İnsanın iletişime duyduğu ihtiyacın frekansa dönüşmüş halidir radyo. İnsan hep iletişime ihtiyaç duyar. Bir şeyleri duymak ister. Duyduktan sonra anlamaya çalışır. Anladıktan sonra yaşamaya çalışır. Aslında radyo insanın iletişim ihtiyacına karşı ortaya koyduğu frekansları ürettiği bir ürün olarak ortaya çıkmış. Radyonun hiçbir zaman için modası geçmeyecek. Artık mahalle baskısı gitti. Dijital evren baskısı var. Bu dijital evren baskısı içerisinde bile radyonun modasının geçmeyeceğini şimdiden ilan edebiliriz. Çünkü radyonun modası geçerse insanlık tarihinin kapanışı demektir. Çünkü insanın iletişime ihtiyaç duymaması demektir. İnsan iletişime ihtiyaç duyduğu süre içerisinde bu moda geçmeyecektir. Radyo dediğimizde biz türkülerimizi, kendi müziğimizi, eserlerimizi ve sanatımızı, duymak istediklerimizi duyarken dikkat ederseniz bir taraftan duygu iklimine kapılırız, öbür taraftan tasavvurlara gireriz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler'de 'Radyonun Yıldızları' Ödül Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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