Esenler'de Zeka Oyunları Şampiyonası'nda final heyecanı: Ödüller sahiplerini buldu
İSTANBUL - Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Zeka Oyunları Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu. Törene, İbn-i Sina dizisi oyuncuları ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.
Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen "Zeka Oyunları Şampiyonası"nda final heyecanı yaşandı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ödül törenine Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, Esenler İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nülüfer İnan, Bozdağ Film Başkanvekili Hüseyin Özçelik, Küçük Dahi İbn-i Sina dizisi oyuncuları ile çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı. 3 bine yakın öğrencinin katılımıyla 5 ay boyunca mangala, abalone, pentago, küre, koridor ve quarto oyunları üzerinden gerçekleşen müsabakalarda dereceye girenlere ise ödülleri verildi.
"Size bahşedilen nimeti değerlendirin"
Programda konuşmalarını gerçekleştiren Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya, "Esenlerde yaklaşık 90 bin öğrencimiz, dört bin öğretmenimiz var. Bu projede yer alan eğitimcilerimize, öğrencilerimize ve Bozdağ Prodüksiyon'a teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli çocuklarımız için sadece zekalarını ispat etmeleri yetmiyor, gayret göstererek başarıya ulaşmak gerekiyor. Bugün bu proje size motivasyonun, ekip çalışmasının, çaba göstermenin başarıyı nasıl getirdiğini gösteriyor. Size doğuştan bahşedilen bu nimeti en baştan değerlendirin" dedi.
Öğrenciler kendini göstermek için çabaladı
Şehit Emrah Sağaz İlkokulu sınıf öğretmenlerinden Sercan Gülmez," Bu organizasyonda yıllardır görev almaktayım. Özellikle bu sene organizasyonun çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Her sene daha iyiye doğru gidiyor. Öğrencilerimiz gerçekten çok ilgi gösteriyor. Okulda bir akıl ve zeka oyunu dönüşümü de başlamış durumda. Her öğrenci turnuvaya gidilmek ve kendini göstermek için çabalıyor. Bu bizim için çok önemli. Bunlar derslerimize de yansıyor. Öğrenciler bu sene 5 kategoride yarıştı. Hepsinde aynı oranda öğrencimiz vardı. İlgi de çok yüksekti. Abalone de üçüncülüğümüz var" ifadelerini kullandı.
"Çocukların düşünme becerileri gelişti"
Ayvalıdere İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Keziban Başoğlu ise, "Geçen sene de yarışmaya katılmıştık. Normalde asosyal olan çocuklar bu yarışma sürecinde ekip halinde hareket ettiklerinde, derece elde ettikçe, başarıya ulaştıkça özgüvenleri gelişti. Derslerde de daha başarılı olmaya başladılar. Zeka oyunları projesiyle çocukların ufkunun, düşünme becerilerinin geliştiğini düşünüyorum. Velilerden de güzel dönüşler alıyoruz. Evde ailecek oyun oynadıklarında birlikte vakit geçirmenin ne kadar kıymetli olduğunu anladıklarını söylüyorlar" şeklinde konuştu.
"Geçen yıl takımla birinci olduk"
Atışalanı Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Zeynep Saka, "Zeka Oyunları Şampiyonası'na mangala oyunu kategorisinde katıldım. Önce kardeşim katılmıştı. Bana da oyunu öğretti ve hoşuma gitti. Geçen yıl takımla birinci olduk. Bu yıl da bireysel olarak üçüncü oldum. Gayet eğlenceli bir süreç yaşadık. Arkadaşımla bu tür etkinliklerde vakit geçirmek ve okulda derslere ara verip böyle çalışmalar yapmak gayet eğlenceliydi. Bir ve beraberlik duygumuzu pekiştirdi. Okul başarımı da artırdı. Kendimi daha zinde hissetmeye başladım" dedi.
"Gerçekten bizim için çok keyifli bir yarışma süreciydi"
Aynı okul öğrencilerinden Efe Bulut ise şunları söyledi: "Okulumuzla birlikte zeka oyunların katıldım. Takım olarak çok çalıştık. Projeden önce bizim planlı bir çalışma düzenimiz yoktu, ekipçe çalışma ruhu bizi başarıya götürdü. Gerçekten bizim için çok keyifli bir yarışma süreciydi. Esenler Belediyesi'ne teşekkür ederiz"
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