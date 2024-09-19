Esenler\'deki Anne Bebek Kütüphanesi, Kullanıcı Sayısını Artırıyor

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Esenlerli anne ve bebeklerin birlikte keyifli anlar yaşadığı ve kitap ödünç alabildiği Esma Biltaci Anne Bebek Kütüphanesi, bir yıl içinde aylık 2 bin 500 kullanıcıya ulaşarak anne ve bebeklerin gözde mekanlarından biri oldu.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün bir yıl önce 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için açtığı Esma Biltaci Anne Bebek Kütüphanesi, haftalık ortalama 623, aylık 2 bin 500 kullanıcıya ulaşarak anne ve bebeklerin uğrak mekanı haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde hizmet veren 25 bin 692 kitap ve bebeklerin gelişimini desteklemek için çeşitli materyaller barındıran kütüphane, anne ve bebekleri için zengin bir kaynak sunuyor. Haftada beş gün ücretsiz kitap veren kolay erişilebilir olan kütüphaneden aylık ortalama 530 kitap ödünç alınıyor.

Rezervasyon yaptırmayı unutmayın

Anne ve bebeklerin haftanın üç günü oyun gruplarından faydalanabildiği kütüphane randevu sistemiyle çalışıyor. Esenlerli anneler, çocuk gelişimi öğretmenleri eşliğinde gerçekleşen keyifli etkinliklere katılmak için 'Esenler Belediyesi Online İşlemler' kısmından rezervasyon yapmaları gerekiyor. Anneler ve çocukları için her şeyin ayrıntılı olarak düşünüldüğü kütüphanede 'Montessori Oyuncaklar', 'Eğitici Kitaplar', 'Masal Saati', 'Dil Gelişimini Destekleyen Aktiviteler' gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. Anneler ise güvenli ve yüksek donanımlı bu merkezde, uzman eğitmenler eşliğindeki aktivitelerle sağlıklı, özgüvenli ve problem çözebilen bireyler yetiştirme fırsatı yakalıyor. - İSTANBUL