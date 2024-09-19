Esenler'deki Anne Bebek Kütüphanesi, Kullanıcı Sayısını Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenler'deki Anne Bebek Kütüphanesi, Kullanıcı Sayısını Artırıyor

Esenler\'deki Anne Bebek Kütüphanesi, Kullanıcı Sayısını Artırıyor

Esenler Belediyesi tarafından açılan Esma Biltaci Anne Bebek Kütüphanesi, bir yıl içinde aylık 2 bin 500 kullanıcıya ulaşarak anne ve bebeklerin uğrak mekanı haline geldi. Kütüphane, çeşitli etkinlikler ve zengin kitap koleksiyonu ile ailelere hizmet veriyor.

19.09.2024 12:55  Güncelleme: 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenlerli anne ve bebeklerin birlikte keyifli anlar yaşadığı ve kitap ödünç alabildiği Esma Biltaci Anne Bebek Kütüphanesi, bir yıl içinde aylık 2 bin 500 kullanıcıya ulaşarak anne ve bebeklerin gözde mekanlarından biri oldu.

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün bir yıl önce 0-3 yaş aralığındaki çocuklar için açtığı Esma Biltaci Anne Bebek Kütüphanesi, haftalık ortalama 623, aylık 2 bin 500 kullanıcıya ulaşarak anne ve bebeklerin uğrak mekanı haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği içinde hizmet veren 25 bin 692 kitap ve bebeklerin gelişimini desteklemek için çeşitli materyaller barındıran kütüphane, anne ve bebekleri için zengin bir kaynak sunuyor. Haftada beş gün ücretsiz kitap veren kolay erişilebilir olan kütüphaneden aylık ortalama 530 kitap ödünç alınıyor.

Rezervasyon yaptırmayı unutmayın

Anne ve bebeklerin haftanın üç günü oyun gruplarından faydalanabildiği kütüphane randevu sistemiyle çalışıyor. Esenlerli anneler, çocuk gelişimi öğretmenleri eşliğinde gerçekleşen keyifli etkinliklere katılmak için 'Esenler Belediyesi Online İşlemler' kısmından rezervasyon yapmaları gerekiyor. Anneler ve çocukları için her şeyin ayrıntılı olarak düşünüldüğü kütüphanede 'Montessori Oyuncaklar', 'Eğitici Kitaplar', 'Masal Saati', 'Dil Gelişimini Destekleyen Aktiviteler' gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. Anneler ise güvenli ve yüksek donanımlı bu merkezde, uzman eğitmenler eşliğindeki aktivitelerle sağlıklı, özgüvenli ve problem çözebilen bireyler yetiştirme fırsatı yakalıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenler, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler'deki Anne Bebek Kütüphanesi, Kullanıcı Sayısını Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:49 Kılıçdaroğlu’ndan Meral Akşener’e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini
22:45 Irak’ın kuzeyine hava harekatı 24 terör hedefi imha edildi Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 15:55:09. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler'deki Anne Bebek Kütüphanesi, Kullanıcı Sayısını Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement