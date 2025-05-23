Esenler Meslek Edindirme Kursları\'ndan Kadınların El Emeği Ürünleri Sergisi

Esenler Belediyesi'nin Esenler Meslek Edindirme Kursları tarafından 2024-2025 eğitim döneminde kadınların yaptığı el emeği ürünler sezon sonu sergisinde görücüye çıktı.

Esenler Belediyesi'nin Esenler Meslek Edindirme Kursları (EMEK) tarafından 2024-2025 eğitim döneminde kadınların yaptığı el emeği ürünler için sergi düzenlendi. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki sergiye Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler Belediye Başkanı Yardımcısı Kenan Yaşar, Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Cemal Bolat, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta kursiyerlerin el emeğiyle yaptığı pasta kesildi. Açılışın ardından protokol sergideki stantları tek tek gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Sergide dikiş, çini, epoksi, amigurumi, iğne oyası, kuaförlük, mutfak sanatları ve pastacılık gibi geniş bir yelpazeye sahip alanlarda eğitimini tamamlayan kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri yer aldı. Sertifika töreni, canlı atölye uygulamaları ve müzik dinletilerinin yapıldığı sergi 25 Mayıs'a kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.

"Esenler'de kurslarımız 82 branşta hizmet veriyor"

Sergiyle ilgili konuşan Bilgisayar Eğitmeni Tuğba Kök, "Esenler'de kurslarımız 82 branşta özellikle ev hanımlarına iş alanında istihdam etmeleri için hizmet veriyor. Kursiyerlerimiz hem farklı bir ortam girmiş oluyorlar hem de sile ekonomisine katkıda bulunmuş oluyorlar. Sergimizde el nakışı, el sanatları gibi çalışmalar sergileniyor" dedi.

"Kadınlar bizi gördükçe heves ediyorlar"

Sergide ürünü sergilenen kursiyer Yağmur Düzkün, "Büyük bir sergi çalışması yaptık. Bende çalışma yaptım. Yöresel ve modern olmak üzere her kesimden çalıştık. Bende siyah bir kaftan ve minyatürünü yaptım. Sergimiz daha da büyüyüp genişleyecek. Kadınlar bizi gördükçe heves ediyorlar. Çevremdeki çok kişiyi teşvik ettim" dedi. - İSTANBUL