Esenler Radyo Akademisi Mezunlarını Verdi

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Radyo programcılığına ilgi duyan gençleri bir araya getiren Esenler Radyo Akademisi, yeni mezunlarını verdi. Akademinin kapanış törenine katılan duayen radyo programcıları, çiçeği burnunda mezunlara katılım belgelerini verdi.

Esenler Belediyesi tarafından radyo programcılığına ilgi duyan gençleri bir araya getiren Esenler Radyo Akademisi final yaptı. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen akademinin kapanış törenine, Esenle Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, duayen radyo programcıları, akademi eğitmenleri ve öğrencileri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından sertifikalarını alan öğrenciler, akademiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Çok özel ve güzel bir proje"

Akademi eğitmenlerinden Özlem Başak, "Daha öncesinde radyo programcılığı ve haber spikerliği yaptım. Şu anda da Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)'nde diksiyon, beden dili ve hitabet eğitimleri veriyorum. Radyo Akademi çok özel ve güzel bir proje. Arkadaşlarımız bu akademiden çok fayda sağladılar. Katılamayanlar da bu fırsatı kaçırmamalı ve takipte kalmalı" ifadelerini kullandı.

"Asıl mesleğim öğretmenlik"

Akademide eğitim alan Merve Küçük, asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu söyleyerek "Bir ortaokulda öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık dört hafta Esenler Radyo Akademisi'nde dersler aldım. Ben çok güzel bir süreç geçirdim. Çok fazla şey öğrendim. Hocalarımız bizlerle çok ilgilendiler. Bizlere hem motivasyon hem destek sağladılar. Bu eğitimlerin sonunda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Umarım gelecekte de çok iyi işler başarırım. Bizlere bu imkanları sunan Esenler Belediyesine ve Radyo Esenler'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Öğrencilerden Ömer Faik Tan ise "Yaklaşık üç yıldır gazetecilik yapıyorum. Radyo programcılığına dair bir hayalim hep vardı. Hep merak ediyordum. Bu nedenle Esenler Radyo Akademisi'nde eğitim aldım. Radyo Esenler'e ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak duydukları memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL