Esenler Radyo Akademisi Mezunlarını Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenler Radyo Akademisi Mezunlarını Verdi

Esenler Radyo Akademisi Mezunlarını Verdi

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Radyo Akademisi, radyo programcılığına ilgi duyan gençleri eğiterek mezun etti. Kapanış töreninde öğrenciler sertifikalarını alırken, duayen radyo programcıları da katılımcılara destek verdi.

13.01.2025 17:05  Güncelleme: 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Radyo programcılığına ilgi duyan gençleri bir araya getiren Esenler Radyo Akademisi, yeni mezunlarını verdi. Akademinin kapanış törenine katılan duayen radyo programcıları, çiçeği burnunda mezunlara katılım belgelerini verdi.

Esenler Belediyesi tarafından radyo programcılığına ilgi duyan gençleri bir araya getiren Esenler Radyo Akademisi final yaptı. Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen akademinin kapanış törenine, Esenle Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, duayen radyo programcıları, akademi eğitmenleri ve öğrencileri katıldı. Yapılan konuşmaların ardından sertifikalarını alan öğrenciler, akademiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Çok özel ve güzel bir proje"

Akademi eğitmenlerinden Özlem Başak, "Daha öncesinde radyo programcılığı ve haber spikerliği yaptım. Şu anda da Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV)'nde diksiyon, beden dili ve hitabet eğitimleri veriyorum. Radyo Akademi çok özel ve güzel bir proje. Arkadaşlarımız bu akademiden çok fayda sağladılar. Katılamayanlar da bu fırsatı kaçırmamalı ve takipte kalmalı" ifadelerini kullandı.

"Asıl mesleğim öğretmenlik"

Akademide eğitim alan Merve Küçük, asıl mesleğinin öğretmenlik olduğunu söyleyerek "Bir ortaokulda öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık dört hafta Esenler Radyo Akademisi'nde dersler aldım. Ben çok güzel bir süreç geçirdim. Çok fazla şey öğrendim. Hocalarımız bizlerle çok ilgilendiler. Bizlere hem motivasyon hem destek sağladılar. Bu eğitimlerin sonunda kendimi çok daha iyi hissediyorum. Umarım gelecekte de çok iyi işler başarırım. Bizlere bu imkanları sunan Esenler Belediyesine ve Radyo Esenler'e çok teşekkür ediyorum" dedi. Öğrencilerden Ömer Faik Tan ise "Yaklaşık üç yıldır gazetecilik yapıyorum. Radyo programcılığına dair bir hayalim hep vardı. Hep merak ediyordum. Bu nedenle Esenler Radyo Akademisi'nde eğitim aldım. Radyo Esenler'e ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak duydukları memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Esenler, Eğitim, Kültür, Sanat, Medya, Yerel, Radyo, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenler Radyo Akademisi Mezunlarını Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:11:29. #1.13#
SON DAKİKA: Esenler Radyo Akademisi Mezunlarını Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.