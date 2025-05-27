Esenler Sanat Festivali, Türk Halk Müziği Konseriyle Başladı - Son Dakika
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Esenler Sanat Festivali, Türk Halk Müziği Konseriyle Başladı

Esenler Sanat Festivali, Türk Halk Müziği Konseriyle Başladı
27.05.2025 16:35  Güncelleme: 16:37
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Esenler Belediyesi Sanat Evi tarafından düzenlenen 7. Sanat Festivali, Türk Halk Müziği konseriyle açıldı. Festival, bu yıl tiyatro gösterimleri, sergiler ve sanat söyleşileriyle dolu bir program sunmayı vaat ediyor.

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Sanat Festivali, Türk Halk Müziği konseriyle başladı. Öğrencilerin yıl boyunca ortaya koyduğu sanat birikimi, tiyatrolar, sergiler ve söyleşilerle sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Esenler Belediyesi, Buhurizade Mustafa Itri Kültür Sanat Sezonu kapsamında bu yıl 7'ncisini düzenlediği ESEV Sanat Festivali'nde sanatseverlere yine keyifli ve renkli bir program sunuyor. Esenler'in kültür ve sanat hayatına yön veren Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), konserlerden tiyatro gösterimlerine, dinletilerden sanat söyleşilerine kadar geniş bir yelpazede meraklılarıyla buluşuyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen festivale, her yaştan sanatsever hayli ilgi gösteriyor.

Kültür yaşamına renk katan etkinlikler

Türk Halk Müziği konseriyle başlayan festivalde, pop müzik konseri, Türk Sanat Müziği koro konseri ile sanatseverler unutulmaz anlar yaşadı. Coşku dolu bir festivale ev sahipliği yapan Esenler Belediyesi, 1 Haziran'a kadar düzenleyeceği konserler, tiyatro gösterimleri ve sergilerle Esenler'in kültür yaşamına renk katmaya devam edecek.

"Sanatın merkezi olmaya devam edeceğiz"

ESEV Koordinatörü Mehmet Yıldırım, festivalle ilgili olarak "Esenler Belediyesi Sanat Evi'nde (ESEV) eğitim alan öğrencilerimizin yıl boyunca gösterdikleri çaba ve özveri, bu festivalde meraklılarıyla buluşuyor. Her biri ayrı emek ve yetenekle ortaya konulan çalışmalarla Belediye Başkanımız M. Tevfik Göksu'nun öncülüğünde Esenler'de sanatın merkezi olmaya devam ediyoruz. Üstelik sadece Esenlerliler için değil, İstanbul'un farklı ilçeleri tarafından da yakından takip ediliyor, çok sayıda öğrenci yetiştiriyoruz. Bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Sezon boyunca büyük emek sarf eden eğitmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin de yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

23 bin 500 kişi katıldı

2024-2025 Buhurizade Mustafa Itri Kültür Sanat Sezonu boyunca Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından 40 konser, 148 workshop, 235 program, 8 tiyatro gösterimi ve çok sayıda sanatsal gezi ve sergiye ev sahipliği yaptı. Moral ve motivasyona ihtiyacı olan herkese destek olan Moral Timi ise 12 kez program düzenleyerek pozitif enerjisiyle Esenlerlileri sevgiyle kucakladı. ESEV tarafından düzenlenen etkinliklere, 23 bin 500 kişi katılım sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenler Sanat Festivali, Türk Halk Müziği Konseriyle Başladı - Son Dakika

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